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« Vintorezz: @Hitcher, Тризуб даёт +5 к энергоэффективности »
13.09.2021 08:45 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Депутат Государственной думы Валентина Терешкова заявила, что купить квартиру своей дочери в итальянском Бергамо за 250 000 евро её просили в письмах простые люди.
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Vintorezz | 13.09.2021 08:51
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