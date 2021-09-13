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13.09.2021 08:45 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Ландскнехты в таверне, 1520 г
колоритная картина Нильса Ваденстена
1920x1196, 516 Kb / таверна, пьянка, собака, карты, вино, кувшин, корзина, лестница, игра, шпана, копье, свеча, крыса, распятие

таверна, пьянка, собака, карты, вино, кувшин, корзина, лестница, игра, шпана, копье, свеча, крыса, распятие

комментарии
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vaillant | 13.09.2021 10:01
откуда 1520 год взялся? это, насколько я понял, работа современного художника по персонажам
Лелик | 13.09.2021 10:40
Мантич? Мечт? Что это?
Лелик | 13.09.2021 10:40
Убрал
Vintorezz | 13.09.2021 12:29
меч
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