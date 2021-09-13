ещё! выкл. сиськи
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13.09.2021 13:43 | интересное от саныч | комментарии: 2  ↓ 
Исторически сложилось
1018x1280, 250 Kb / Man, Bmw, Porsche, Mercedes Benz, Audi, Opel, Volkswagen

Man, Bmw, Porsche, Mercedes Benz, Audi, Opel, Volkswagen

комментарии
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akel | 13.09.2021 15:38
Не спрашивайте у женщины возраст, у мужчины размер дохода, а у немецкой компании, чем она занималась с 33-го по 45-й гг.
rhodesian | 13.09.2021 18:53
akel (15:38), и у немца, почему его дедушка из Аргентины
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