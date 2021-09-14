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14.09.2021 18:19 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Люди на Таймс-сквер, смотрят на гигантский кассовый аппарат, который показывает сбор на 5-ю военную ссуду. Нью-Йорк, 13 июня 1944 года.
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ч/б, Таймс-сквер, кассовый аппарат, Нью-Йорк, США, война, деньги

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