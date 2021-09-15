ещё! выкл. сиськи
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15.09.2021 07:34 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

800x790, 250 Kb / топор кованный, кувалда, алиэкспресс

топор кованный, кувалда, алиэкспресс

комментарии
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Stencil | 15.09.2021 07:53
Однако за время пути топорик мог подрасти...
vaillant | 15.09.2021 08:48
ч0 не так? написано же - "специальная заточка"
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