ещё! выкл. сиськи
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15.09.2021 10:43 | тексты от Tonchik | комментарии: 0  ↓ 
В словацком магазин «Свет вони», это совершенно не то, о чем можно подумать, это магазин парфюмерии «Всемирный аромат» и еще:

Свежий — Черстви
Аромат — Воня
Внимание! Дети! — Позор! Дети!
Ты замечательный! — Си ужасни!
Духи — Вонявка
Скорый поезд — Рихлик

Языки, разговорник, Словакия, Россия

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