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16.09.2021 07:28 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 

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ч/б, самолет, бомбардировщик, Авро Ланкастер, Avro Lancaster, пилот, радист, хвостовой стрелок, Англия, Великобритания, ужин, стол, пиджак, годовщина, окно, звезды, месяц, бутылка, шампанское

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