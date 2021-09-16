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16.09.2021 17:07 | картинки от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

1695x2160, 472 Kb / чертеж, деталь, инженер, токарь, ошибка

чертеж, деталь, инженер, токарь, ошибка

комментарии
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Murrzik | 16.09.2021 17:25
Токарю надо было отдать, а не инженеру. Были случаи, ходил к инженерам, их косяки в чертежах показывать.
Murrzik | 16.09.2021 17:27
Ну и для дурачков. Чертёж делается в трёх проекциях.
Berencev | 16.09.2021 17:35
Murrzik (17:27), тут как бэ по обозначениям понятно, как изделие должно выглядеть (ДИАМЕТРЫ 21,37,100,110 ; остальные размеры - ширина,толщина). Просто сделали все с точностью до наоборот.
Polina | 16.09.2021 17:47
))))!!
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