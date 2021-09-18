ещё! выкл. сиськи
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18.09.2021 18:47 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 

1278x1597, 277 Kb / велосипед, попа, рыжая, джинсы, лес, дерево

велосипед, попа, рыжая, джинсы, лес, дерево

комментарии
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kikoS | 18.09.2021 19:09
А джинсы под ногами валяюцца??
DimaS | 18.09.2021 19:13
kikoS (19:09), Не, там платячко. Просто, когда нет жопы, то её об раму велосипеда приходиться девке отпердоливать.
Baklazhan | 18.09.2021 19:34
Что за велик?
Dth | 18.09.2021 20:49
Baklazhan (19:34), Giant
Baklazhan | 18.09.2021 20:52
Резина дерьмовая,как и тормоза...
draeb | 18.09.2021 21:17
Вопрос армянскому радио - что нужно делать, чтобы не терлась гаржетка?
Армянское радио: - точно не знаем, что такое гаржетка, но на всякий случай, рекомендуем поменьше ездить на велосипеде.
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