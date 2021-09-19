ещё! выкл. сиськи
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19.09.2021 18:48 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Дневной улов раков. Манайя, Вайкато, Новая Зеландия. Начало 1900-х годов.

Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей... Правда, большие... но по пять рублей... но очень большие... хотя и по пять.
2348x1444, 576 Kb / ч/б, раки, улов, шляпа, палка, сарай, забор, доска

ч/б, раки, улов, шляпа, палка, сарай, забор, доска

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Лелик | 19.09.2021 19:17
Странные какие то раки. Вроде омары, не?
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