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19.09.2021 18:48 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Дневной улов раков. Манайя, Вайкато, Новая Зеландия. Начало 1900-х годов.
Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей... Правда, большие... но по пять рублей... но очень большие... хотя и по пять.
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