ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: Новости технологий https://bit.ly/39oxhz6 »
21.09.2021 06:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Ночная посадка MC21
Продолжаются сертификационные испытания лайнера МС-21. Несмотря на низкую облачность и ливневый дождь, 20 сентября два опытных самолёта: 73051 и 73053 одновременно находились в небе Подмосковья.
640x460, 14 Kb / MC21, самолет

MC21, самолет

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 119489 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 216 / 328| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer