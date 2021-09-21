ещё! выкл. сиськи
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21.09.2021 10:08 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Когда кудрявая девушка расстаётся с парнем, она делает себе каре ягнёнка.
комментарии
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kamilus | 21.09.2021 11:56
о чем шутка? либо ошибка в предложении, либо нужно знать контекст
Murrzik | 21.09.2021 12:03
Если с большой буквы, то печатал с телефона. А там Т9.
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