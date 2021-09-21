ещё! выкл. сиськи
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21.09.2021 15:56 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Мир изменился. Заказанная пицца приезжает быстрее вызванной скорой помощи.
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therapy | 21.09.2021 17:15
поцык сёдни на приеме возмущался.
я, говорит, из северо-енисейска приехал к вам, там все врачи куда-то подевались. ну нет врачей вообще! че за байда? куда все делись, врачи-то ети?
ну а хули. видимо, местные дебилы врачей не ценили. жалобы писали. мозги ебли.
зато теперь норм.
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