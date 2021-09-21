ещё! выкл. сиськи
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21.09.2021 19:21 | сиськи от atrox | комментарии: 6  ↓ 

577x793, 54 Kb / девка, велик, велосипед, иисус, рисунок, крест

девка, велик, велосипед, иисус, рисунок, крест

комментарии
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ilustrul | 21.09.2021 19:27
This is digusting.
This is not art. This is SHIT.
Polina | 21.09.2021 19:33
ilustrul (19:27), you yourself are shit, the picture is good
atrox | 21.09.2021 19:33
ilustrul (19:27), сперва удостоверение специалиста по дерьму предъяви, буржуйская морда. )
atrox | 21.09.2021 19:34
Polina (19:33), мать, ну их эти гуглопереводы. )
atrox | 21.09.2021 19:35
Пиши на русском, пусть сам мается.
ilustrul | 21.09.2021 20:35
I tell you, blasphemous images are not funny at all.
All world's religions should be respected.
So -1 again from me.
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