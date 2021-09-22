ещё! выкл. сиськи
« atrox: https://bit.ly/3Azya3K »
22.09.2021 09:21 | картинки от mxx | комментарии: 5  ↓ 

1204x678, 104 Kb / якубович, россия, поле чудес

якубович, россия, поле чудес

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Murrzik | 22.09.2021 10:03
Лажа. Либо И уже есть, либо А.
DimaS | 22.09.2021 10:04
[ зануда mode ON]
Но опять же фейк, бля.
Если еБАная - то буква А уже открыта в этом же слове и тоже должна быть открыта по правилам игры. Если еДИная, то то же самое с буковой И - она открыта в слове россия.
[зануда mode OFF]
DimaS | 22.09.2021 10:05
Murrzik (10:03), вот ты котяра, пока я набирал, он уже опередил. Кыш, усатое!
Murrzik | 22.09.2021 10:13
DimaS (10:05), краткость - сестра таланта :р
Murrzik | 22.09.2021 10:15
Как вариант - ельная
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 10
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 119537 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 230 / 329| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer