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23.09.2021 14:49 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

570x614, 82 Kb / Репрессии, коррупция, Сталин, СССР, мысленный экспертмент

Репрессии, коррупция, Сталин, СССР, мысленный экспертмент

комментарии
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болт | 23.09.2021 15:23
Петр первый как-то сказал, что надо вешать всех, кто украл дороже веревки. На что ему резонно заметили, с кем останешься , государь. Все воруют, кто больше, кто меньше.
Лет много прошло, а что изменилось?
И второе. Все могучие империи, сильные царства-государства созданы тиранами. И библейский царь Ирод тут не первый в списке.
therapy | 23.09.2021 15:50
посленняя фраза - просто прелесть ))))
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