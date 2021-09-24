24.09.2021 07:26 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от Ночью в яблоневом саду шелест какой-то. Сторож подхватился - "Имущество выносят, не порядок"

Выходит — точно: с первой яблони ноги свисают и мешок, и в тот мешок яблоки закатываю. Ну сторож подошел тихонько и хвать промеж ног за яйца:

— Ты кто такой, почему крадешь?

В ответ молчание...

Ну он сжал посильнее:

— Как зовут, почему в сад полез, спрашиваю!

Тишина...

Сжал так, что аж по руке потекло:

— Имя, фамилия, отчество, где живешь! Отвечай быстро!!!

Сдавленный голос:

— Яков я...

Сторож:

— А чего молчишь!!!

Сдавленный голос:

— Немой я..