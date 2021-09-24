|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
24.09.2021 07:26 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓
Ночью в яблоневом саду шелест какой-то. Сторож подхватился - "Имущество выносят, не порядок"
Выходит — точно: с первой яблони ноги свисают и мешок, и в тот мешок яблоки закатываю. Ну сторож подошел тихонько и хвать промеж ног за яйца:
— Ты кто такой, почему крадешь?
В ответ молчание...
Ну он сжал посильнее:
— Как зовут, почему в сад полез, спрашиваю!
Тишина...
Сжал так, что аж по руке потекло:
— Имя, фамилия, отчество, где живешь! Отвечай быстро!!!
Сдавленный голос:
— Яков я...
Сторож:
— А чего молчишь!!!
Сдавленный голос:
— Немой я..
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 119568 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 216 / 327| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————