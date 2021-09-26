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26.09.2021 19:53 | тексты от nevrika | комментарии: 4 ↓
Сначала простые колхозники сами добывали себе еду, шили одежду из шкур... Потом решили что одни должны охотиться, другие шить, а после можно меняться друг с другом. Чтобы удобней было меняться, со временем придумали промежуточное звено - всякие блестящие монетки из золота и серебра. Потом пришли хитрожопые дядьки, и сказали - А давайте вы будете по прежнему добывать мясо, шкуры, шить одежды, копать золото и серебро, а мы будем давать вам за это нарезанную бумагу. И зажили они... колхозники не скучно, а хитрожопые счастливо. И тут пришли совсем простые как две копейки дядьки, и говорят - А давайте для расчетов, вместо бумажек использовать горячий воздух от видеокарт. Все согласились, особенно хитрожопые, они же много веков не знали как сделать простых колхозников счастливыми, и настало всеобщее благоденствие. Видимо так представляют себе эту картину те кто кричат что за биткоином будущее )
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