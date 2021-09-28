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28.09.2021 19:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Меркурий на фоне Солнца
700x515, 401 Kb / Солнце, меркурий, космос, масштаб

Солнце, меркурий, космос, масштаб

комментарии
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kikos | 28.09.2021 19:32
Охуеть.. а я подумал, какая то хуйня к экрану прилипла.
Vintorezz | 28.09.2021 19:43
Думал хуйня, а это Меркурий
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