ещё! выкл. сиськи
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28.09.2021 19:02 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

1176x1269, 380 Kb / взгляд, алкоголики, наркоманы, сумерки

взгляд, алкоголики, наркоманы, сумерки

комментарии
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atrox | 28.09.2021 20:36
Наоборот. Это нарики зазнаются, что синька - бычий кайф и прочее "вставай со своей жопы, хорош пить растворитель" (с)
atrox | 28.09.2021 20:48
Кстати, именно с таким фасадом следует произносить фразу "редакторы и администрация оставляют за собой право не вступать с авторами в дискуссию по вопросам выявления таких материалов".
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