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01.10.2021 09:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Джерри Холл для журнала Vogue на озере Севан, Армения, 1970-е годы.
Статуя: Заря. Фигура. 1963. Алюминий, чеканка. Высота 4,4 м. Установлена на автостраде Ереван-Севан.
1280x1300, 217 Kb / Джерри Холл, журнала Vogue, озеро Севан, Армения, скульптура, туман, статуя, красный

Джерри Холл, журнала Vogue, озеро Севан, Армения, скульптура, туман, статуя, красный

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