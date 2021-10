01.10.2021 15:15 | ссылки от DimaS | комментарии: 0 ↓ от

Родина Маришки — Гаага. Именно там в 1947 году 1 октября она появилась на свет в семье венгра (есть сведения, что Лайош Вереш имел цыганские корни) и русско-французской немки, чьё знакомство прошло на голландских землях, оккупированных немецкой армией.



С семнадцати лет Маришка Вереш пела в группах — Les Mystеres, Blue Fighters, Danny and his Favorites, Bumble Bees. Причем жанры этих ансамблей варьировались от эстрадной музыки до рок-н-ролла.



Пока Вереш набирала сценический опыт, известный гитарист Робби ван Леувен основывает группу Shocking Blue. В первый состав помимо гитариста и сонграйтера Робби входят барабанщик Корнелиус ван дер Бек, бас-гитарист Клаассье Ван Дер Вал и вокалист Фред Де Вайлд. В 1968 году выходит диск Beat With Us — первый альбом SB. Кстати, история происхождения названия «Shocking Blue» гласит, что оно пришло в голову кому-то из квартета при прослушивании песни Electric Blue Эрика Клэптона.



Первый сингл команды, Lucy Brown Is Back In Town, имеет скромный успех — 21 место в нидерландском чарте — и тут Фред де Вайлд вынужден покинуть группу в связи с призывом в армию. Ван Леувен засел за поиски замены.



В том же 1968 году менеджер Shocking Blue каким-то образом оказывается на выступлении группы Bumble Bees с Маришкой в составе. Пары песен хватило для того, чтобы молодой человек увидел в зажигающей на сцене певице новое лицо SB.



Сразу после концерта Вереш получила от пылкого менеджера два предложения: руки и сердца (отказ) и приглашение пройти прослушивание в Shocking Blue (согласие, но на исключительно профессиональных условиях). Таким образом Маришка встала на путь, который совсем скоро приведёт её к званию главной рок-иконы Нидерландов. Что характерно, Вереш была девушкой исключительно строгих нравов — никакого курения, никакого алкоголя (почти), никаких наркотиков (внимание, дело происходит в Голландии и никаких случайных связей. Исключительно магнетический вокал и невероятная харизма, притягивающие на выступления группы всё новых и новых поклонников.



Первые синглы обновлённых SB — Send Me a Postcard и Long Lonesome Road — в начале 1969 года сходу попали в top-20 местного хит-парада. А уже летом музыканты уединяются на провинциальной студии ,записывая свой третий сингл, чья лирика повествовала о богине любви, Венере. Это была та самая Venus.



Одна за другой, все страны мира покоряются этой композиции — Бельгия, Франция, Италия, Испания, Германия… К февралю 1970 года песня завоёвывает американские радиоэфиры. А к концу 1970 магия Venus добивается мирового чартового господства.



В Советском Союзе в то время никаких хит-парадов не было. Но если бы они проводились, то, несомненно, эта песня была бы на его вершине. Композиция, растиражированная на гибком миньоне фирмой «Мелодия», многократно записанная и перезаписанная на магнитолентах, стала истинно русской народной песней.



Ее пели под гитару во дворах и на лестничных клетках, включали в свой репертуар огромное количество коллективов, от признанных профессионалов до самодеятельных коллективов и кабацких лабухов. На ансамбль, который отказывался исполнять «Шизгару», смотрели косо, с недоверием. «Шизгара» — именно так широкая и доверчивая славянская душа, склонная к обобщениям и упрощениям, трансформировала английскую строку «She’s got it» в этой песне, рассказывающей о всесильной власти женского начала. Существует бесчисленное количество переводов и обработок на русском языке на мотив этой популярнейшей песни. В большинстве случаев они носили доморощенный характер, но некоторые обращали на себя внимание. Как бы то ни было, это магическое слово — «Шизгара» было окончательно канонизировано в русском языке.



C момента записи альбома At Home (лето 1969) начинается самый насыщенный период в карьере участников Shocking Blue. За последующие пять лет группа выпускает 10 (! LP и порядка 20 синглов. В январе 1970 года Venus становится первой небританской и неамериканской композицией, возглавившей хит-лист Billboard. Критики наперебой восхваляют «колоритный сплав рок-ритмов, органных аккордов, гитарных элементов кантри и яркого вокала Маришки Вереш, поющей с милым акцентом».



Предприимчивая натура Робби ван Леувена не могла остаться в стороне, и он пишет несколько песен подряд, нацеленных на американскую аудиторию — «California Here I Come», «Alaska Country», «Tobacco Road», «Mississippi Delta», «This America».



Имея переменный успех в США, в Европе группа по прежнему пользуется невероятной популярностью. И не только за счет Venus — Never Marry a Railroad Man, Hello Darkness, «Shocking You», Long Lonesome Road, Blossom Lady и Inkpot становятся весьма заметными музыкальными событиями.



Чуть позже Shocking Blue обзаводятся вторым гитаристом — им становится Лео ван дер Кеттерей — и путешествует по таким экзотичным местам, как Япония, Индонезия, Гонконг и Южная Америка.



Но вскоре Робби начинает впадать в депрессию — ведь его, главного автора песен группы никто не замечал за блистающей Маришкой. В 1971 году коллектив покидает ван дер Вал. Затем (временно) из своего детища уходит сам ван Леувен.



Робби ван Леувен: «Мы всё делали сами, а ди-джеи радиостанций хотели бы услышать от нас каждый раз всё совершенно новое. Но большое количество альбомов привело к тому, что группа была вынуждена дополнять их кавер-версиями. Мне было крайне сложно писать всю музыку и слова одному…».



Какое-то время, оставшись без своего лидера, Shocking Blue пытались держаться. Благо вскоре Робби возвращается, и все вместе пишут Good Times, последний альбом коллектива. Но уже через пару месяцев после его выхода Маришка уходит в одиночное плавание. Shocking Blue автоматически распадаются. Попытки Робби воскресить группу в 1979 году ничем толковым не увенчались. Лишь в 1984 году Shocking Blue воссоединились на краткое время и дважды отыграли на фестивале «Back-to-the-Sixties».



Сольная карьера Маришки не имела и толики того успеха, каким могли похвастаться Shocking Blue. Джаз-банда Shocking Jazz Quintet, The Clarks, цыганский ансамбль Gypsy Heart — чего-то значительного ей так и не удалось добиться.



В 2006 году Маришку сразил рак. В ноябре она проходит обследование, где ей сообщают о неоперабельном раке мочевого пузыря и печени. Ей оставалось жить не более трёх недель.



Shocking Blue, Маришка Вереш, Veres Mariska