ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: Школа орангутаегов https://youtu.be/j-jcuKT0P0o »
04.10.2021 20:08 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Космонавты используют Линукс потому что нельзя открыть окно в космосе.

Мы отдаем дань вашему делу.
570x756, 60 Kb / Операционная система, плакат, космос, окно, Windows, Linux

Операционная система, плакат, космос, окно, Windows, Linux

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Real McCoy | 04.10.2021 20:21
"Мы ценим ваш бизнес" или даже "Мы благодарим вас за ваш бизнес"
Skyer | 04.10.2021 21:25
Не говорят по-русски бизнес.
Можно сказать Дело или работу, но никак не бизнес.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 7
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 119687 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 227 / 337| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer