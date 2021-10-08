ещё! выкл. сиськи
« Nick7rus: @WWWolfy, самое пятничное) »
08.10.2021 19:08 | тексты от IRS12 | комментарии: 4  ↓ 
Пришла 5ти летняя дочь с цветиком семицветиком который склеила сама. Сказала загадать желание. Загадал чтобы дети пошли легли спать. 3х секундная задержка и последовал ответ. Папа твоё желание когда нибудь сбудется )))
комментарии
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supershmel | 08.10.2021 19:16
шо?
kikoS | 08.10.2021 20:24
supershmel (19:16), тяжёлое детство, чугунные игрушки прибитые к полу??
supershmel | 08.10.2021 21:12
kikoS (20:24), ? что в посте то написано? нихера не понял, а ты еще и коммент оставил такой же "понятный" учтивая контекст
Polina | 08.10.2021 21:23
хуета какая-то! ирс, не обессудь
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