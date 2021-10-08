ещё! выкл. сиськи
« Nick7rus: @WWWolfy, самое пятничное) »
08.10.2021 23:54 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
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толстушки!

-Но Нютон, мы не
можем это
записывать!
-Хорошо
пишите, чем больше
масса тем сильнее
сила притяжения!
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