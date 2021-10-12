ещё! выкл. сиськи
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12.10.2021 16:06 | сиськи от DimaS | комментарии: 6  ↓ 

1080x1080, 58 Kb / попка, белье, подвязки, диван, раком

попка, белье, подвязки, диван, раком

комментарии
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supershmel | 12.10.2021 19:24
миссклик на минус
Polina | 12.10.2021 19:42
Димас решил всю ленту чисто жопами усыпать?
DimaS | 12.10.2021 19:54
Polina (19:42), это временно. Ты же видишь, я тут посты набегами фуячу. Потом опять затишье.
DimaS | 12.10.2021 19:55
Polina (19:42), да жопофорум испанский случайно увидел, делюсь. Но там пиздец сракотанища в основном, если бы я их сюда утащил, то из минусов бы не вылез нахер. Там пиздец.
kikoS | 12.10.2021 20:54
Видать лицензию на жопы у мыыха выкупил..
Polina | 12.10.2021 21:52
DimaS (19:55), чтобы из минусов не вылезти, надо не понравится при встрече мхх-су однажды и чтобы он кучу народа против тебя настроил. вот тогда да! а так все нормально будет, тем более последний здесь сракотанища полюбляэ
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