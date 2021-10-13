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13.10.2021 16:10 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Броненосец "Слава"
После Моонзундского сражения. 1917 г.
1400x1013, 245 Kb / ч/б, броненосец, корабль, судно

ч/б, броненосец, корабль, судно

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