ещё! выкл. сиськи
« Nick7rus: @Vintorezz, слон и слонёнок »
16.10.2021 17:17 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

Музыка, shallow

комментарии
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kikoS | 16.10.2021 17:50
Шо блять за сопли??
Polina | 16.10.2021 17:58
kikoS (17:50), это романтика блеать, ро-ман-ти-ка, мать твою!
Vintorezz | 16.10.2021 18:01
Тётенька хорошо спела, на мой вкус
kikoS | 16.10.2021 18:02
Polina (17:58), мне, блять, ещё до дому ехать, а теперь с полу нужно сопли подтирать.
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