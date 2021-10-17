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19.10.2021 08:14 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Мир уже не будет таким как прежде

Литературный мир феминисток погрузился в хаос после того, как заветная книжная премия была присуждена "Кармен Мола" - известной писательнице-триллеристке, которая оказалась псевдонимом трех мужчин.
1100x619, 65 Kb / премия, книга, феминистки, писательница, автор, псевдоним, литература

премия, книга, феминистки, писательница, автор, псевдоним, литература

комментарии
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Vintorezz | 19.10.2021 08:18
Очень примечательная по нынешним временам история случилась в Испании. Популярная писательница Кармен Мола, автор детективных романов, была удостоена престижной литературной премии "Планета" за триллер об эпидемии холеры в 1834 году. На цермонии вручения премии в присутствии короля и королевы оказалось, что "Кармен Мола", которую описывали как скромного преподавателя университета с тремя детьми, – это трое взрослых мужчин-телесценаристов.

Всё это было бы всего лишь милой мистификацией, если бы происходило пару десятилетий назад, но в условиях нового отношения к вопросам гендера и равноправия это не так невинно. Кармен Мола пользовалась одобрением и симпатиями феминистски настроенной общественности, давала интервью на всякие разные темы, в том числе и эти. Теперь выясняется, что всё это было вымыслом, то есть глумлением. Над святым. Такое сейчас не принято спускать с рук.

https://edition.cnn.com/2021/1 ... -revealed-intl-scli/index.html
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