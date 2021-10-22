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22.10.2021 17:56 | прочее от KIKOs | комментарии: 19  ↓ 

1000x873, 356 Kb / скала, дом, убежище, Monte Cristallo

скала, дом, убежище, Monte Cristallo

комментарии
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Vintorezz | 22.10.2021 17:58
А где лестница?
KIKOs | 22.10.2021 17:58
Vintorezz (17:58), с другой стороны.
Vintorezz | 22.10.2021 18:00
Надо фото с другой стороны?
Vintorezz | 22.10.2021 18:08
Стены как то давят...
akel | 22.10.2021 18:14
Тяжеловато за хлебушком ходить.
MerlinGM | 22.10.2021 18:19
Лестницы нет, а вот дорожка, хоть и плохо видна, но таки на фото есть. :)
buny | 22.10.2021 21:48
в цвете. Via ferrata Ivano Dibona - bivacco - альпинизм в Доломитах — Фото автора paradoxdes https://st.depositphotos.com/3 ... o-via-ferrata-ivano-dibona.jpg
buny | 22.10.2021 21:52
https://upload.wikimedia.org/w ... e_via_ferrata_Ivano_Dibona.jpg
312kbps | 22.10.2021 22:43
все круто, вопрос, вот только зачем ?
DimaS | 22.10.2021 22:46
Был бы там водопровод, газ, электричество и инторнед, то я бы купил эту хатку.
DimaS | 22.10.2021 22:46
Йадерную зиму збсь там пережить.
Polina | 22.10.2021 23:02
DimaS (22:46), было бы неинтересно так разбавлять отдыхом свою обыденность
DimaS | 22.10.2021 23:03
Polina (23:02), без женсчины , двух. там скучно.
Polina | 22.10.2021 23:07
DimaS (23:03), женщинам костерок по ночи нада, а здесь негде )
Polina | 22.10.2021 23:07
и нечем
DimaS | 22.10.2021 23:50
Polina (23:07), я сказал же: " водопровод, газ, электричество и инторнед"
Polina | 23.10.2021 14:11
DimaS (23:50), и ресторан с фитнесзалом рядышком, тогда уж
akel | 23.10.2021 17:18
Polina (14:11), В связи с пандемией мужикам разрешено водить женщин не по ресторанам и кино, а сразу себе домой.
Polina | 23.10.2021 18:31
akel (17:18), у хороших внимательниц к себе есть пути свои всегда, даже когда пандемия, у них всегда есть "закрытый от всех кроме своих" зал )
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