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23.10.2021 17:25 | прочее от KIKOs | комментарии: 5  ↓ 

724x1080, 274 Kb / мясо, нож, фартук, мясник, Дэвид Тернли, СССР

мясо, нож, фартук, мясник, Дэвид Тернли, СССР

комментарии
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Polina | 23.10.2021 18:25
я к нему постоянно хожу за барашиком и теленком )
atrox | 23.10.2021 18:38
Не похоже на хороший отруб.
Polina (18:25), это другой, просто так же изрядно обкурен.
Hedg | 23.10.2021 22:38
Хорошая фотография. 1987 год, Тбилиси. Фотограф: Дэвид Тернли.
Hedg | 23.10.2021 22:40
Больше его фотографий тут: https://www.stena.ee/blog/sssr-na-zakate-foto
DimaS | 23.10.2021 23:19
Hedg (22:40), евреи в узбекских тюбетейках доставили неимоверно.
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