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25.10.2021 11:54 | картинки от саныч | комментарии: 4  ↓ 

561x757, 89 Kb / ЭВМ, две бабы, мужик, плавки, купальники, терминал, клавиатура

ЭВМ, две бабы, мужик, плавки, купальники, терминал, клавиатура

комментарии
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garry_stanis | 25.10.2021 14:49
Когда съэкономил на системе кондиционирования.
DimaS | 25.10.2021 14:55
garry_stanis (14:49), не, там просто коллектив блядский
Polina | 25.10.2021 17:10
BLOG:)141605
DimaS | 25.10.2021 20:25
Polina (17:10), ну и зачем вот миф про блядский коллектив разрушила своим кондиционером???
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