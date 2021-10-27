|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
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27.10.2021 17:51 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Когда Веру Кобылкину уволили из столовой за котлеты, она решила стать фотографом.
"Принимаю заказы", написала она в социальной сети. Потом подумала и добавила, "Еще есть свободные даты". А поразмыслив - "В июне снимаю в Париже, в августе - на Антильских островах". Ей давно нравилось слово "Антильские", а в Париже она была с мамой прошлым летом.
Однако, этого казалось мало. Нужен был псевдоним. Короткий и вместе с тем - загадочный. Вера Верина - придумала она. Безумно, истово и ярко. Она посмотрела на себя в зеркало. "Нужно покраситься. В огненно-рыжий!". И кеды. И пирсинг. И курить. "Фотоаппарат!" - вдруг вспомнила Вера.
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