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31.10.2021 15:44 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Задолго до выбора места для палатки
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1093x1037, 564 Kb / Спать, как правильно спать

Спать, как правильно спать

комментарии
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Moveton | 31.10.2021 16:23
Будем спать стоя: https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... :15-puzzle-Slon-Spit-Stoya.svg
Polina | 31.10.2021 16:46
Moveton (16:23), как некоторые индийские монахи, всю жизнь на ногах, даже во время сна http://www.cablook.com/wp-content/uploads/2015/04/st.jpg
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