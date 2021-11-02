|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
02.11.2021 06:04 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Борис Ельцин показывает свой туркменский паспорт, 1993 год, Туркменистан
Президент России Борис Ельцин показывает свой новый туркменский паспорт, выданный ему после того, как президент Туркменистана Сапармурад Ниязов присвоил ему звание "почетный гражданин Туркменистана", 23 декабря 1993 года.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 120074 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 210 / 329| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————