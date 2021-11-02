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02.11.2021 06:04 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Борис Ельцин показывает свой туркменский паспорт, 1993 год, Туркменистан

Президент России Борис Ельцин показывает свой новый туркменский паспорт, выданный ему после того, как президент Туркменистана Сапармурад Ниязов присвоил ему звание "почетный гражданин Туркменистана", 23 декабря 1993 года.
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Ельцин, паспорт

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