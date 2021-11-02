ещё! выкл. сиськи
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02.11.2021 11:31 | тексты от саныч | комментарии: 2  ↓ 
Стих про Осень (трагический)

Как быстро, блядь, опали листья...
комментарии
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Vintorezz | 02.11.2021 11:40
Когда я был в садике, это уже был баян)
Vintorezz | 02.11.2021 11:42
http://odnostishki.kulichki.net/?page=vs01
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