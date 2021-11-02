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02.11.2021 20:17 | прочее от Dogmatic | комментарии: 2  ↓ 

1040x780, 65 Kb / самолет, якутия, крыло, небо, облака

самолет, якутия, крыло, небо, облака

комментарии
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Dogmatic | 02.11.2021 20:22
Перегонял в конце сентября древнюю cessna 172 (60-х годов) из под Якутска в Новосибирск. Приключений было достаточно..))
Bob Tot | 02.11.2021 21:12
тема Якутии не раскрыта
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