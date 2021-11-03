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03.11.2021 14:11 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

700x682, 134 Kb / партия, игра, шахматы

партия, игра, шахматы

комментарии
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болт | 03.11.2021 16:21
данунах, наоборот же. Я где-то читал об этом . . . щас . . вот
https://zen.yandex.ru/media/id ... -1920-5d7ab72cf557d000ae5d6d04
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