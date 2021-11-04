ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: Локдаун https://bit.ly/3CLPFit »
04.11.2021 20:12 | ссылки от Murrzik | комментарии: 9  ↓ 

Бляди, транскрипция

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Polina | 04.11.2021 20:28
повтор BLOG:)8458
U_Ice | 04.11.2021 21:21
Polina (20:28), это даже в 2007 был баян, а щаз так ваще...
quad.sepultura | 04.11.2021 21:49
недавно вспоминал )))
quad.sepultura | 04.11.2021 21:52
думаю, стоит добавить рубрику "ретро"
Polina | 04.11.2021 22:31
quad.sepultura (21:52), если не посчитают, что песни совершенно одинаковые, то вай нот?
Лелик | 04.11.2021 22:35
Polina (20:28), не совсем повтор. Тут с текстом, там без. Но тут было и с текстом, помню. В лайве дважды.
Polina | 04.11.2021 22:38
Лелик (22:35), ну ок )
Polina | 04.11.2021 22:40
зачем удален мой коммент? что за прикол в мои настройки залезть и убрать то, что пишу!!!
Лелик | 04.11.2021 22:43
Polina (22:40), ???
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 120108 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 188 / 333| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer