ещё! выкл. сиськи
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07.11.2021 17:05 | тексты от IRS12 | комментарии: 4  ↓ 
Кто нибудь знает новые матерные слова? Старые уже не описывают ситуацию.
комментарии
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Polina | 07.11.2021 17:28
-кабыздОх (старое слово, но мало кому известное) - на какого-нить больного или на того, кто остохуел до чертиков и ему как бы желая...), мол, "ну че, этот кабыздох появляется еще здесь?" )
anchoras | 07.11.2021 17:49
В Беларуси давно есть ШОС.
Polina | 07.11.2021 18:19
промудохуеблядская пиздопроёбина еще
akel | 07.11.2021 18:25
Это потому, что материшься часто. Если бы не сквернословил, то острота мата не потерялась бы. Да и литературу чаще читать надо было, чтоб фантазия не угасала. В общем, сам виноват.
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