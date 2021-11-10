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10.11.2021 06:03 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Николай Васильевич Гоголь в 1845г
Найди Гоголя)
1435x1043, 160 Kb / Гоголь, ч/б, борода, шляпа, трость, пиджак

Гоголь, ч/б, борода, шляпа, трость, пиджак

комментарии
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dimas | 10.11.2021 07:48
Третий справа.
Gariy | 10.11.2021 08:37
С тростью в руке
Polina | 10.11.2021 09:01
Gariy (08:37), оказался прав. я думала, что третий справа все же
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