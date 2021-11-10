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10.11.2021 19:24 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
https://www.exutopia.com/autobus-park-7-kyiv-ukraine/
1000x667, 233 Kb / Киев, Украина, заброшка, автопарк, автобус

Киев, Украина, заброшка, автопарк, автобус

комментарии
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supershmel | 10.11.2021 19:30
усё кругло разметки нет, как там парковались то)
ЗЫ на металл их сдать все уххх
Polina | 10.11.2021 19:33
supershmel (19:30), раньше поди была, пока не обшарпалось все
supershmel | 10.11.2021 19:39
Polina (19:33), по ссылке на старом фото её нет, да и как её мутить по круглой поебени этой. типо если круг, то въезд выезд с разных сторон? внутри по часовой или по указателям? вопросов много ответов не очень
Polina | 10.11.2021 19:54
supershmel (19:39), ну хз тогда. как-то же ориентировались. может просто каждый знал свое место и все, или отметки на полу начерчены были, на подобие как здесь https://carakoom.com/data/wall/787/648cd361_medium.jpg
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