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10.11.2021 23:07 | картинки от Stierlitz | комментарии: 2  ↓ 
Неслабо удивились немцы, когда посреди города Стирлитц завёл курей.
2271x1514, 201 Kb / Куры stierlitz, домашние, боке

Куры stierlitz, домашние, боке

комментарии
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Writedown | 11.11.2021 00:04
это #личное?
Stierlitz | 11.11.2021 00:11
Конечно личное, фотка моя, в смысле мной сделанная, и куры мои.
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