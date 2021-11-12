ещё! выкл. сиськи
« .: Это ненадолго ) »
12.11.2021 17:28 | тексты от IRS12 | комментарии: 2  ↓ 
Я знаю одну девушку, которая в течение месяца
трахается с двадцатью разными парнями, затем
просит свою беременную подругу пописать на тест
на беременность, высылает всем двадцати парням
селфи с тестом с просьбой дать ей 550$ на аборт,
пока не слишком поздно.
комментарии
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Vintorezz | 12.11.2021 18:44
Стартап
Stierlitz | 12.11.2021 18:56
В европах с таким родом деятельности можно заключить социальную страховку на случай мало ли чего.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 0
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