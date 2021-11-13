ещё! выкл. сиськи
« supershmel: @Vintorezz, буханку хоронят! сралина на них нет! »
13.11.2021 17:51 | тексты от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Бог создал труд и обезьяну.
Чтоб получился человек.
"Буханку" же господь не трогал,
Та сразу вышла хорошо.
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УАЗ, буханка, автомобиль, классика, ретро

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Vintorezz | 13.11.2021 17:53
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