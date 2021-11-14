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14.11.2021 14:31 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Фото: Михаил Шатенев
Cтудент Санкт-Петербургского электротехнического университета, вошел в финал конкурса Лондонского музея естествознания Wildlife Photographer со снимком медведицы. Фотография «Остерегайся медведицы!» обогнала более 50 тысяч работ
1280x853, 337 Kb / медведь, птица

медведь, птица

комментарии
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Polina | 14.11.2021 17:20
до чего красивые эти двое!
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