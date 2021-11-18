ещё! выкл. сиськи
« Polina: @nevrika, замужем (статус за надобностью), или за мужем? ) »
18.11.2021 17:06 | тексты от nevrika | комментарии: 1  ↓ 
Мухаммед Али говорил что отжимается пока не почувствует боль, а потом ещё 10 раз. У меня такая же фигня когда я ем пельмени.
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болт | 18.11.2021 19:12
Не бережешь ты себя
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