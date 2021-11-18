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18.11.2021 17:23 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 7  ↓ 

Сола Монова, стул, стихи, люся

комментарии
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WWWolfy | 18.11.2021 17:48
Сола Монова
Был у неё на концерте, хорошее шоу.
Не бедствует девушка ))
Лелик | 18.11.2021 18:05
Таги. Прописал.
akel | 18.11.2021 18:05
Polina | 18.11.2021 18:59
WWWolfy (17:48), одинокие женщины редко бедствуют, если у них не кучка маленьких детей. как правило, женщины, которые сами живут, если нет малышни, или она уже подросла до самостоятельности, весьма успешно (зачастую, а то и в большинстве своем, в отличие от мужчин в таком же статусе (один)) ведут свою жизнь и не только не нуждаются, а то еще и своим престарелых родителям могут прекрасно подсобить в чем-нить. одинокие мужчины почему-то в большинстве своем либо спиваются, снаркоманиваются, либо сидят суткми за компом, вокруг которого гора мусора и немытой посуды и обвиняют на сайте каких-нить женщин, как правило замужних мам
Vintorezz | 18.11.2021 19:17
Polina (18:59), причина со следствием перепутаны про мужчин
Polina | 18.11.2021 19:29
Vintorezz (19:17), расскажи как ты видишь, пожалуйста
Vintorezz | 18.11.2021 19:52
Polina (19:29), одинокие люди редко бедствуют если они не имеют пагубных привычек, а имеют профессию.
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