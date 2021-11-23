ещё! выкл. сиськи
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23.11.2021 09:34 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Кабины для приёма солнечных ванн зимой. Санаторий имени Яна Фабрициуса, Сочи, 1982 год
1080x1040, 245 Kb / ч/б, ссср, Сочи, загар, кабина, санаторий, солнечные ванны

ч/б, ссср, Сочи, загар, кабина, санаторий, солнечные ванны

комментарии
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Vintorezz | 23.11.2021 09:35
Брежнев и неизвестный чекист приказывают фельдшеру ГУЛАГа подготовить одиночную камеру к приёму заключённого))))
Лелик | 23.11.2021 10:04
Номер 5 пукнул.
DimaS | 23.11.2021 11:20
Для того, чтобы загорать в такой кабинке, то стёкла в ней должны быть из кварцевого стекла, которое пропускает ультрафиолет.
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