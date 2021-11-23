ещё! выкл. сиськи
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23.11.2021 09:42 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Братья Хантер проводят проверку мотора во время своего 23-дневного полета без посадки. 1930 г

Все в порядке! Омывайку залил, масло проверил!
960x765, 71 Kb / ч/б, самолет, Братья Хантер, кукурузник, мотор

ч/б, самолет, Братья Хантер, кукурузник, мотор

комментарии
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tuslin | 23.11.2021 10:59
Может 23 часового всетаки
Vintorezz | 23.11.2021 11:08
Девяносто лет назад четверо братьев Хантер начали попытку побить мировой рекорд по продолжительности полета на самолете, который они и побили — полёт братьев Хантер продлилился невероятные 23 дня!

https://zen.yandex.ru/media/ai ... sadki-5ee87be0feea096b0437b4bf
akel | 23.11.2021 11:16
Нету лучше красоты, чем пописать с высоты!
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